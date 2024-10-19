Üye Girişi
Haberler

Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası Sapanca Gölü'nde Başladı

Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası Sapanca Gölü'nde Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin düzenlediği 'Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası', sapanca gölünde sürdürülebilir balıkçılık hedefiyle başladı. Yarışmada katılımcılar, yakaladıkları turna balıklarını hemen göle geri salıyor.

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı.

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutulan balıklar özel düzenekle ölçümleri yapılarak masa hakemlerine gönderilmesinin ardından tekrar göle salınıyor. Bu uygulamayla sıfır balık ölümüyle sürdürülebilir balıkçılık hedefleniyor.

Çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Hakan Kılıç: "Amacımız sürdürülebilir balıkçılık"

Dernek Başkanı Hakan Kılıç, AA muhabirine, şampiyonaya 100 takımdan 200 sporcunun 100 tekneyle katıldığını belirterek, etkinliğin amacının sürdürülebilir balıkçılık olduğunu söyledi.

Yarışmada balık ölümüne müsaade etmediklerini vurgulayan Kılıç, "Yakala ve sal' balıkçığı yapıyoruz. Özel bir uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde tutulan balıklar hızlıca tekrar göle salınıyor. Uygulama üzerinden masa hakemlerine gönderiyoruz. Masa hakemlerinin onaylamasıyla balıkçılar balığı tekrar salıyor. Bu işlem çok kısa sürede gerçekleşiyor." diye konuştu.

Kılıç, doğayı ve çevreyi koruma etkinlikleri de düzenlediklerini, gittikleri av bölgelerinde çevre temizliği de yaptıklarını anlattı.

Hakan Kılıç, etkinlik kapsamında ayrıca yarışmalar, konser, çocuklara özel programlar, oyun grupları, fotoğraf yarışması gerçekleştireceklerini, katılımcılara çeşitli ikramlar sunacaklarını aktaran Kılıç, aileleri etkinliklere dahil ederek keyifli vakit geçirmek istediklerini kaydetti.

Kılıç, 5 saat süren ilk periyotta tutulan 187 balıktan en büyüğünün 76 santimetre uzunluğunda olduğunu aktararak, "187 balıktan hiçbiri ölmedi. Tamamı canlı şekilde suya geri salındı. Bu çok güzel bir başarı." dedi.

Başkan Kılıç, eski sistemde balıkların hakem ölçümlerini beklerken ölebildiğini, yeni uygulamada tutulan balığı özel üretilen cetvellerle ölçerek vakit kaybetmeden masa hakemlerine göndererek ölçümün onaylanmasının ardından balığı hızlıca göle geri bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sapanca Gölü Balıkçılık Sapanca

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirspor Osmanlıspor Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Eskişehirspor Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.