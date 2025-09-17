Ulusal Mermer ve Sürdürülebilirlik Zirvesi Muğla'da Gerçekleşecek

Muğla Mermerciler Derneğince 9-10 Ekim tarihlerinde "Ulusal Mermer ve Sürdürülebilirlik Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Dernek başkanı Hüseyin Işık, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, sektörde yaşanan sorunların ele alınacağı zirvenin, sektörün geleceğine ışık tutacağını söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tümay Kadakci Koca da zirve ile mermer madenciliğinin sadece ekonomik değil toplumsal, çevresel ve akademik boyutunun da gündeme geleceğini belirtti.

Mermer sektörünün temel sorunlarına çözüm aranacak

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezinde 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MSKÜ ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Mermer sektörünün temel sorunlarına çözüm aranacak zirvenin ilk gününde "Mermer Sektöründe Ruhsat Hukuku, Korunması ve İzin Süreçlerinde Yaşanan Sıkıntılar" ile "Mermer İşletmeciliğinde Atık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik" oturumları düzenlenecek.

Zirvenin ikinci gününde ise "Mermer Madenciliğinde AR-GE Çalışmaları ve Verimli Ocak İşletmeciliği", "Mermerin Mimari ve Sanatsal Kullanımı", "Mermercilikte Dijitalleşme, İhracat ve Lojistik" ile "Mermer Sektöründe Finans Yönetimi ve Kredi/Teşvik/Hibe Kullanımı" başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek.