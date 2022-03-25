"Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliği ve Atatürk Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu" başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, üniversite yerleşkesindeki Mavi Salon'da gerçekleştirilen programda, yabancı medeniyetlerden alacakları hiçbir şeyin olmadığını, birçok hakkın İslam medeniyetinde ve Türk kültüründe fazlasıyla olduğunu söyledi.

Anadolu kültürünün canlı cansız bütün varlıklara saygıyı ve hürmeti barındırdığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Yolda gördüğümüz taşı kenara koymak bizim dinimizde sevaptır. Dolayısıyla biz kendi medeniyetimizde evlatlarımızı yetiştirirken, insanlığa ve topluma faydalı birer kişi olsun diye yetiştiriyoruz. Farkındalık adına yapılan işlere saygı duyuyoruz ama biz somut işler peşindeyiz. Evine helal lokma götürmek isteyen kadınlarımıza, erkeklerimize iş imkanı vermek istiyoruz. Erzurum'da milletvekillerimizin sayesinde yeni kuracağımız Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk etapta 5 bin, toplamda 25 bin istihdam sağlayacağız ve bunun yarısından fazlası kadın çalışan olacak."

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyum farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin sunumlarıyla devam etti.

Programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, Selami Altınok ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve KADEM Erzurum Temsilcisi avukat Fatima Alkan katıldı.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.