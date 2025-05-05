Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Yapay Zeka ve Uzaktan Çalışmayı Ele Alacak

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliğiyle (İSG) ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, bu ay yapacağı toplantıda, yapay zekanın iş sağlığı ve güvenliğine etkileri, dijital yorgunluğun riskleri ve uzaktan çalışma konusunu ele alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 25 Şubat 2005'te kurulan ve ilk toplantısını 6 Mayıs 2005'te yapan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet yürütüyor.

Bu kapsamda, en son 2017'de toplanan ve yeniden yapılandırılan Konsey'in bu ay içinde toplanması bekleniyor.

Konsey bu toplantısında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kapsayıcılığı ve uygulamadaki gelişmeler ile ilgili kanunun kamu kurumları ve 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinde tam uygulamaya geçmesini değerlendirecek.

Yapay zekanın iş sağlığı ve güvenliğine etkileri de konuşulacak

Ülkedeki temel iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının da tartışılacağı toplantıda, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle İSG kültürünün güçlendirilmesi, dijitalleşme ve yapay zekanın İSG'ye etkileri, yeni nesil çalışma biçimleri özelinde psikososyal riskler, dijital yorgunluğun riskleri ve uzaktan çalışma konusu ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, 2025-2028 dönemi kapsayacak şekilde hazırlığına başlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Belgesi" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunulacak.