Ulusal Fizyoterapistler Günü kapsamında oryantiring etkinliği düzenlendi

EDİRNE (AA) - Türkiye Fizyoterapistler Derneği Edirne İl Temsilciliği işbirliği ile Edirne Kent Ormanı'nda Ulusal Fizyoterapistler Günü'ne ithafen oryantiring sporunu tanıtıcı ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir yarışma organizasyonu düzenlendi.

Edirne Oryantiring İl Temsilciliği, Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRAKDOSK) ve Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin de (EDOSK) destek verdiği organizasyona Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinden ve fizyoterapistlerinden oluşan 40 kişi katıldı .

Isınma egzersizleri ile başlayan etkinlikle ilgili oryantring sporcusu Bülent Bacıoğlu açıklamalarda bulundu.

Oryantiring sporunun tanıtımı ve yarışma kuralları, harita bilgisi ve oryantiring sporunun Türkiye'deki gelişimi üzerine kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde harita ve parkur uzmanı Erhan Çakmak, Barış Eruyanık ve Edirne Oryantiring İl temsilcisi Yusuf Avcı tarafından hazırlanan parkura 40 katılımcı orman içine yerleştirilmiş 12 hedefi büyük bir heyecan ile bulmaya çalıştı.

Katılımcılar yaklaşık olarak 15 dakika ile 38 dakika arasında parkuru tamamladı.

Trakya Üniversitesi hastanesinde fizyoterapist olarak çalışan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Edirne İl Temsilcisi Hakan Akgül dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden birisi olan fiziksel hareketsizliğin engellenmesi için fiziksel aktivitenin önemine değindi.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara TRAKDOSK ve EDOSK yönetimlerinde görev yapmış Bacıoğlu çeşitli hediyeler takdim etti.

Hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle beraber etkinlik tamamlandı.