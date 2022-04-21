Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Osmaniye'de coşkuyla kutlanacak

OSMANİYE (Bültenler) - . 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da Atatürk Caddesi Can Sağlık Kabini önünde gerçekleşecek olan bando eşliğinde şenlik kortejine, çocuklarla birlikte tüm vatandaşlar davetli.

ÖZEL HAZIRLANMIŞ OTOBÜS ŞEHRİN HER YERİNİ GEZECEK

Osmaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan kutlama etkinlikleri için özel hazırlatılmış üstü açık otobüs bando takımı eşliğinde gün boyunca şehrin her yerini gezecek. Çocuk şarkıları eşliğinde şehir turu atacak otobüsten balon dağıtılacak, doyasıya eğlenecek olan çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

23 NİSAN COŞKUSU MASAL PARK'TA DEVAM EDECEK

Etkinlikler kapsamında düzenlenen şenlik kortej yürüyüşünün ardından Masal Park'ta düzenlenecek birçok etkinlikle coşku ikiye katlanacak. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunlarının sergilenmesi ile başlayacak etkinlikler bando takımı gösterileri, ücretsiz sahne etkinlikler ve daha birçok çocuklar için hazırlanmış etkinlikler ile devam edecek.

MİNYONLAR MÜZİKALİ ÜCRETSİZ GÖSTERİ SUNACAK

Osmaniye belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında çocukların sevgilisi 'Minyonlar Müzikali' Masal Park açık hava sahnesinde ücretsiz olarak çocuklar ile buluşacak. 23 Nisan günü 14.00 – 15.30 ve 17.00 saatlerinde üç seans olarak sahne alacak Minyonlar Müzikaline tüm çocukları aileleri ile birlikte bekliyoruz.

'23 NİSAN COŞKUSU' TEMALI RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ MASAL PARKTA VERİLECEK

Osmaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen merkez ve merkeze bağlı tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı '23 Nisan Coşkusu' temalı resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri 23 Nisan günü Masal Park'ta düzenlenen etkinliklerde verilecek.

Bültenler / Güncel