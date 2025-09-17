Ulusal Basın Kulübü'nden İç Güvenlik Bakanlığı'na Çağrı: Yabancı Gazetecileri Kısıtlayan Düzenlemeyi Geri Çekin

ABD'de Ulusal Basın Kulübü, İç Güvenlik Bakanlığına, yabancı basın mensuplarının ülkede yaşama ve çalışma koşullarını ciddi biçimde kısıtlayacak düzenleme önerisini geri çekme çağrısında bulundu.

Ulusal Basın Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İç Güvenlik Bakanlığının, yabancı basın mensuplarının ülkede yaşama ve çalışma koşullarını kısıtlayacak düzenleme önerisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, uzun süredir uygulanan "statü süresi" sisteminin yerine "sabit giriş süreleri" getireceği ve bu sürenin Çin vatandaşları için 90 gün, diğerleri için ise 240 gün olacağı kaydedildi.

Ulusal Basın Kulübü Başkanı Mike Balsamo, açıklamasında, kulübün 117 yıldır Washington'da yabancı gazetecileri ağırladığını hatırlatarak, "Yabancı gazeteciler demokrasimizin misafiri değil, tanıklarıdır." dedi.

Açıklamada, düzenlemeyle getirilen kuralların yurtdışındaki ABD'li gazetecilere karşı misilleme riski doğurduğu da vurgulandı.

Yabancı muhabirlerin haberlerinin, dünya savaşlarından sivil haklar mücadelesine kadar ABD tarihini anlattığı dile getirilen açıklamada, söz konusu düzenleme önerisinin bu işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "2020'de vize anlaşmazlıkları nedeniyle ABD'li muhabirler, Çin'den sınır dışı edildi. Burada böyle bir emsal oluşturarak kendi gazetecilerimizi tehlikeye atamayız." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu önerinin, "zulümden kaçan gazeteciler için güvenli bir liman olan" ABD'nin itibarını da tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, özgür bir basının, zamanlarının dolacağından korkmadan çalışacak muhabirlere bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığının mevcut sistemi sürdürmesi ve yabancı basın mensuplarının ülkede çalışma koşullarını kısıtlayacak düzenleme önerisini geri çekmesi çağrısı yapıldı.