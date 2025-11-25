Ulusal Afet Tatbikatı İleri Tarihe Alındı

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 26 Kasım'da Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklinde iddiaların dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "İddialar asılsız olup dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir" denildi.