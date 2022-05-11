Ulus'ta öğrenciler 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na hazırlanıyor - Haberler

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Ulus'ta öğrenciler 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na hazırlanıyor

AA - Akif Yaman - Güncel
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Ulus'ta öğrenciler 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na hazırlanıyor

Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 13-16 Haziran'da Şanlıurfa'da yapılacak 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ULUS, BARTIN (AA) - Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 13-16 Haziran'da Şanlıurfa'da yapılacak 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, gazetecilere, teknolojinin gelişmesiyle değişen dünya şartlarını göz önüne alarak öğrencileri geleceğin güçlü Türkiye'sinin başarılı birer bireyi olarak hazırlamak için projeler ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin bu kapsamda yarışmada sumo robot, çizgi izleyen robot, ses ile yönlendirilen robot ve akıllı ev projelerinin hazırlıklarına devam ettiklerini anlatan Kılıç, "Hem eğleniyor hem de teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yeteneklerini gösterebiliyorlar. Projelerimizin bu anlamda başarılı olması bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimizin, fuarda ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Akif Yaman - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Robot, Şehit, Ulus, Güncel, Haberler

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