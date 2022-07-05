Ulus Kaymakamı Kılıç, taşkın alanlarını inceledi

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su taşkınlarına maruz kalan Abdipaşa ve Kumluca beldeleriyle Hisar, Kirsinler ve Yenikışla köylerinde incelemede bulundu.

Kılıç, gazetecilere, köy ve mahallelerde saha ve hasar tespit çalışmalarını yerinde takip ettiklerini söyledi.

Devletin tüm birimleriyle seferber olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"7/24 çalışarak, aşırı yağış, sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın sorunlarını, altyapı ve ulaşım problemlerini en kısa sürede çözmek için yerinde incelemeler yaparak müdahale ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmaya gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bir daha yaşanmamasını umut ediyoruz."