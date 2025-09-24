Ulus Çayı'nda Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

BARTIN'ın Ulus ilçe merkezinde, çayda biriken çakıl ve toprak yığınları iş makineleriyle temizleniyor.

Ulus ilçe merkezinde 5 kilometre boyunca ilerledikten sonra Bartın Irmağı'na ulaşan Ulus Çayı'nda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketleri sonrası dere yatağında biriken toprak, çamur ve taşların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Aşırı kuraklık nedeniyle suyun debisi yüzde 80 oranında düşünce, akışı hızlandırmak amacıyla 25 gün önce Devlet Su İşleri (DSİ) 3 ekskavatör ve kamyonlarla temizleme işlemine başladı. Çay boyunca atıkların biriktiği 800 metrelik alanda devam eden çalışmaların 1 ay daha sürmesi bekleniyor.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "İlçe merkezinden geçen ırmak içine geçtiğimiz yıllarda sel nedeniyle suyun akışını yavaşlatmak için 29 adet tersip bendi yapıldı. Bunlar zamanla taş ve toprakla doldu. DSİ'ye ait iş makineleri şimdi onları temizliyor. Bu sayede olası sel afetinde suyun akışı hızlanmış olacak, hem de çay yatağımız kötü görüntüden arınmış olacak" dedi.