Ulugöl Tabiat Parkı Karla Kaplandı
Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Ulugöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yarım metreyi geçti ve parkı görmek isteyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen bölgeyi ziyaret etti.
Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Ulugöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı bölgesinde kar yağışı 3 gündür aralıklı etkili oluyor.
Türkiye'nin 36. tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'de kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
Soğuk ve karlı havaya rağmen Ulugöl'e giden vatandaşlar, parktaki manzarayı seyretme imkanı buldu.
Karla kaplı tabiat parkı havadan da görüntülendi.