Üye Girişi
Haberler

Ulugazi Yağlı Güreşleri Sona Erdi, Başpehlivan Feyzullah Aktürk Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğin İstanbul'daki kültürel mirası yaşatma amacı taşıdığını vurguladı. Bu yılın başpehlivanı ise Feyzullah Aktürk olarak belirlendi.

Ulugazi Yağlı Güreşleri, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, final müsabakalarından önce yaptığı konuşmada, Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılması adına İstanbul'da başlatılan bir gelenek olduğunu söyledi.

Ulugazi Yağlı Güreşleri'nin özel bir hikayesi olduğunu belirten İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1933'te Türkiye ve İtalya takımlarının o dönem Taksim'deki Maksim Salonu'ndaki güreşlerini izlediğini, Türkiye'nin İtalya'ya karşı elde ettiği başarıdan dolayı da 19 Eylül'ün "Atatürk Güreş Günü" ilan edilerek her yıl Ulugazi Yağlı Güreş Festivali'nin düzenlendiğini anlattı.

Bu güreşlere 83 yıl ara verildiğini ve kendilerinin 4 yıldır ata sporu yağlı güreşlerini yeniden İstanbulluların beğenisine sunduklarını dile getiren İmamoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirası, aynı zamanda vasiyeti olan bu etkinliği burada yapmak çok değerli bizim için." dedi.

Organizasyonu zaman içerisinde daha da geliştireceklerini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle güreşin altyapısının gelişmesi için, 3 yıldır düzenlediğimiz açık hava U15 Serbest Güreş Turnuvası önemli. Sonuçta biz, spor şehriyiz. Olimpiyatlara talip olan bir şehiriz. 2027 yılında Avrupa Oyunları'nı misafir edeceğimizi düşündüğümüzde, güreşin bizi ne kadar coşturduğunu, ne kadar gururlandırdığını bildiğimiz bir ortamda, diliyor ve istiyoruz ki Ulugazi Yağlı Güreşleri çok uzun yıllar İstanbul'umuzda sürsün."

Konuşmasının ardından İmamoğlu'na, sağladığı destekten dolayı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından sembolik altın kemer sunuldu.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalarından Seyfettin Selim, eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulugazi Yağlı Güreşleri

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde 8'i altın kemer sahibi olmak üzere toplam 64 başpehlivan er meydanına çıktı.

Toplamda 500 güreşçinin boy gösterdiği festivalde, İsmail Koç'u yenen Feyzullah Aktürk bu yılın başpehlivanı oldu.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

Ekrem İmamoğlu Yerel Haberler Kültür Sanat Orhangazi istanbul Maltepe Güncel Spor

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş

İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir? PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı? Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir? Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });