Ulugazi İlkokulu önüne modern sinyalizasyon sistemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOME toplantısında alınan kararla Cumhuriyet Bulvarı Ulugazi İlköğretim Okulu önüne yeni sinyalizasyon sistemi kuruldu. Yeni nesil led ışıklı trafik lambaları öğrenci ve yayalara daha güvenli geçiş imkanı veriyor.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ ÖĞRENCİLERİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yaptığı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Yönetim Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Bulvarı Ulugazi İlköğretim Okulu önüne yeni sinyalizasyon sistemi kuruldu. Devreye alınan led ışıklı sinyalizasyon sistemi öğrencilere geçiş önceliği sağlıyor.

ZABITADA OKUL ÖNLERİNDE

Ara tatilin ardından devreye alınan sistem ilk günden öğrencilere ve velilere büyük kolaylık sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de okul önlerinde görev başındaydı. Zabıta ekipleri yayaları yeni trafik lambalarına yönlendirdi. Öğrenciler, Zabıta ekiplerinin gözetiminde yeni nesil sinyalizasyon sistemini kullanarak karşıya geçti.

MODERN SESLİ SİSTEM

Trafik ışıklarının direklerinin de trafik lambalarıyla beraber değişen LED ışıklarla donatıldığı uygulama, sürücülerin trafik ışıklarına daha fazla uymasını sağlıyor. Sistem ayrıca yayaya öncelik veriyor. Okul saatlerinde sinyalizasyon üzerinde bulunan düğmeye basan öğrenciler, yanlarında velileri olmadan bile güvenli bir şekilde karşıya geçebiliyor. Led ışıklı sistemler ayrıca görme engelli bireyler için sesli uyarı sistemi ve braille alfabesiyle yazılı sisteme sahip.

SÜRÜCÜLERİN GÖRÜŞ AÇIŞI GENİŞLİYOR

Uygulamayla, boydan boya trafik lambalarının rengine bürünen sinyalizasyon direkleri, caydırıcı özelliğiyle sürücülerin kırmızı ışıkta geçmelerine engel oluyor ve daha dikkatli olmalarını sağlıyor. LED'ler de yanarak sürücülerin görüş açısı genişlemiş olurken, özellikle gece görüşü açısından sürücülere önemli kolaylık sağlıyor. Ayrıca sistem sayesinde kural ihlallerinin de minimuma inmesi hedeflenirken, led ışık sistemli trafik lambaları estetik açıdan da yollara görsel güzellik katıyor.

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