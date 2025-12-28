Uludağ, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

KARDA KAYAN ARAÇLAR KAZA YAPTI

Uludağ yolunda metrelerce araç kuyruğunda beklemekten sıkılan bazı yolcular, araçlardan inip, kar altında trafiğin açılmasını beklerken kayan bazı araçlar ise kaza yaptı. Uludağ yolunda karlar altındaki dönüş çilesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Murat ÇOIBANGİL-Yavuz YILMAZ/BURSA,