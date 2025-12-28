Haberler

Uludağ, günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

Güncelleme:
Uludağ yolunda araç kuyruğunda bekleyen yolcular kar altında sıkıntı yaşarken, kayan araçlar kazalara neden oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

KARDA KAYAN ARAÇLAR KAZA YAPTI

Uludağ yolunda metrelerce araç kuyruğunda beklemekten sıkılan bazı yolcular, araçlardan inip, kar altında trafiğin açılmasını beklerken kayan bazı araçlar ise kaza yaptı. Uludağ yolunda karlar altındaki dönüş çilesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Murat ÇOIBANGİL-Yavuz YILMAZ/BURSA,

