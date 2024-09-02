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Uludağ Üniversitesi'nden doğaya 2 kızıl geyik salındı

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Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Üretim İstasyonu'nda üretilen 2 kızıl geyik, operasyon sonrası doğaya salındı. Operasyon anları saniye saniye kaydedildi.

BURSA'da Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Geyik Üretim İstasyonu'nda üretilen 2 kızıl geyik, 1,5 saat süren operasyon sonrası doğaya salındı. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

Uludağ Milli Parkı'ndan 2004 yılında alınan 10 geyik ile başlatılan proje kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 100 hektarlık Geyik Üretim İstasyonu'nda üretilip, yaşamlarını sürdüren kızıl geyiklerden 2'si, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. DKMP ekiplerinin yakaladığı geyikler, veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra kendilerine zarar vermemeleri için boynuzları kesildi. Baygın haldeki geyiklerin koyuldukları taşıma kabinleri, forkliftle kamyona yüklenerek doğaya salınacakları bölgeye getirildi. Kendilerine gelen 2 erkek kızıl geyik burada doğaya salınırken, 1,5 saat süren operasyon saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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