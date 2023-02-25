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Uludağ teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

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Uludağ teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle ara verildi

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine şiddetli rüzgar nedeniyle bir gün ara verildiği duyuruldu.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uludağ Bursa Güncel Haberler

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