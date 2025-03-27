Uludağ Oteller Bölgesi'nde Yangın: Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği adli soruşturmanın sürdüğünü, oteli işleten firma müdürünün gözaltına alındığını, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizi derinden üzen Bursa Uludağ Oteller Bölgesindeki bir otelde çıkan yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında oteli işleten firma müdürü gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."