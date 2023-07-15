Uludağ Milli Parkı'nda 'Uludağ Alanı' belirlendi

Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümü 'Uludağ Alanı' olarak belirlendi. Bu alan, yoğun yapılaşmanın hakim olduğu bir bölgedir ve milli park alanının yüzde 15'ini oluştururken, kalan yüzde 85'lik alanın milli park statüsü devam etmektedir. Doğa sporlarına yönelik tesisler yerine sadece kayak pistleri ve doğa parkurları kurulması planlanmaktadır.

ULUDAĞ Alan Başkanlığı tarafından, 13 bin hektar yüz ölçümlü Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümünün 'Uludağ Alanı' olarak belirlendiği ifade edilerek, "Söz konusu alan orman dışındaki yaklaşık 50 yıldır yoğun yapılaşmanın hakim olduğu bir bölgedir. Bu alan milli park alanının yaklaşık yüzde 15'lik bölümüne denk gelmektedir. Kalan yüzde 85'lik alanın milli park statüsü halen devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

Uludağ Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 13 bin hektar yüz ölçümlü Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık bölümünün 'Uludağ Alanı' olarak belirlendiği belirtildi. Söz konusu alanın orman dışında yaklaşık 50 yıldır yoğun yapılaşmanın hakim bulunduğu bir bölge olduğu, bu alanın, milli park alanının yaklaşık yüzde 15'lik bölümüne denk geldiği kaydedilerek, şöyle denildi:

Uludağ alan sınırları belirlenirken başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda mutabakat sağlanarak, orman alanları ve buzul göllerin Uludağ Alan sınırları kapsamı dışında tutulduğuna dikkat çekilerek, "Özellikle potansiyel kayak alanlarının bulunduğu çanaklar, alan sınırı kapsamına alınmış olup, bu alanlarda yapılaşma yoğunluğunu artıracak konaklamaya yönelik tesisler değil, sadece kayak pistleri, doğa sporlarına yönelik yürüyüş ve keşif parkurları ile bu faaliyetlere yönelik mola noktaları kurulması öngörülmektedir" denildi.