Üye Girişi
Haberler

Uludağ Kayak Pistleri Koyunlara Kaldı, İlk Kar Bekleniyor

Uludağ Kayak Pistleri Koyunlara Kaldı, İlk Kar Bekleniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Uludağ'da, sezon öncesinde kayak pistlerinde otlayan koyunlar görüntülendi. Mevsimin ilk karı ise hala bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk karı beklenirken, sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan kayak pistlerinde koyunlar otluyor. 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde, başlarındaki çoban ve Kangal köpekleri ile otlayan koyun sürüsü, pistin canlı yayın kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı bekleniyor. Bursa'da dün sabaha karşı başlayan sağanak, gün boyu aralıklarla etkili olurken, Uludağ'da da karla karışık yağmur yağdı. Sezonun açılmasını iple çeken kayakseverlerin, mevsimin ilk karının yağmasını beklediği Uludağ'da, 1'inci Oteller Bölgesindeki kayak pisti, koyunlara kaldı. Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistte, başlarındaki çoban ve Kangal köpekleri ile otlayan koyun sürüsü, canlı yayın kamerasına yansıdı.

GEÇEN YIL İLK KAR 16 KASIM'DA YAĞDI

Geçen yıl mevsimin ilk karının 16 Kasım'da düştüğü Uludağ'da, aralıklarla etkili olan yağmurun, yerini kara bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 9, en düşük ise 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.

2024 YILINI KARSIZ KARŞILADI

2024 yılını karsız karşılayan 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ise ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da, geçen yıl en yüksek kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hava Durumu Hayvanlar Türkiye Uludağ Turizm Güncel Tarım Çevre Yaşam kar

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });