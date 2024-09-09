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Uludağ'ın zirvesinde gün doğumu ve ay batışı aynı anda görüntülendi

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Uludağ'ın zirvesinde gün doğumunda, ayın batışı ile güneşin doğuşu aynı anda görüntülendi. Zirve yürüyüşü yapan dağcıların objektifine İstanbul'un ışıkları da yansıdı.

ULUDAĞ'ın zirvesinde gün doğumunda, ayın batışı ile güneşin doğuşu aynı anda görüntülendi. Zirve yürüyüşü yapan dağcıların objektifine İstanbul'un ışıkları da yansıdı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak adlandırdığı Uludağ, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. Yenişehir ilçesinde rehberlik yapan İsmail Hatipoğlu (49), 1 Eylül saat 01.30'da 12 kişilik grupla birlikte, 2'nci Oteller Bölgesi'nden zirveye yürüyüş başlattı. Saat 03.00'da küçük zirveye ulaşan ekip, şehrin ışıklarını görüntülemeyi de ihmal etmedi. Dağcıların cep telefonu görüntüsüne, Yalova'nın Armutlu ilçesi ile İstanbul'un ışıkları da yansıdı. Yürüyüşlerine devam eden dağcılar, saat 05.00'da ise 2 bin 543 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı. Dağcılar burada da güneşin doğuşuna tanıklık etti. Gün ağarırken, gökyüzünde oluşan renk şölenini fotoğraflayan dağcılar, ayın batışı ile güneşin doğuşunu da aynı anda görüntüledi.

Haber: Mine AK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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