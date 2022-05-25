Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinden görsel şölen - Haberler

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Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinden görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - İsmet Şentürk - Güncel
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Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinden görsel şölen Havaların ısınmasıyla erimeye başlayan buzul gölleri dron ile görüntülendi Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte erimeye başlayan Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinden görsel şölen

Havaların ısınmasıyla erimeye başlayan buzul gölleri dron ile görüntülendi

BURSA - Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte erimeye başlayan Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

Uludağ'ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kış aylarında buz tutan Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl, Heybeli göl, Koğukdere gölü ve Çayırlıdere gölü havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

Eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Uludağ'ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği Ünlü dağcı İsmet Şentürk tarafından dron ile görüntülendi. Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Şentürk - Güncel

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