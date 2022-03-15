Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

İhlas Haber Ajansı - Ali İhsan Uğur - Güncel
 - Güncelleme:

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudularBURSA Bursa'da iki arkadaş dondurucu soğukta kar yağışını fırsata çevirdi.

BURSA (İHA) - Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

BURSA Bursa'da iki arkadaş dondurucu soğukta kar yağışını fırsata çevirdi. Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kar banyosu yapan iki kafadar soğuğa meydan okudu.

Bursa'da yoğun kar kimileri için de eğlence oldu. Uludağ'ın eteklerinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ormanlık alanda iki kafadar eğlenceyi zirveye taşıdı.

Hava sıcaklığının -5 dereceleri kadar gördüğü Zeyniler'de iki arkadaş bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar. İki kafadar yarı çıplak şekilde kara gömüldüler, zaman zamanda karda koşarak kara atladılar.

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

Uludağ'ın eteklerinde kar banyosu yaparak dondurucu soğuğa meydan okudular

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Güncel

Uludağ, Bursa, kar, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title