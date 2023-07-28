Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangına AKUT da katıldı.

BURSA'da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek veriyor. AKUT'un da katıldığı çalışmalarda, vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor. Bölgede polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.