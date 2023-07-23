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Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı

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Bursa'da Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

BURSA'da Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye karadan ulaşılamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde başlayan yangınla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye karadan ulaşım sağlanamazken, alevlere yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Uludağ Güncel Haberler

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