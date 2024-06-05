Üye Girişi
Haberler

Uludağ eteklerinde kaybolan koyunlar bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ eteklerinde kaybolan 16 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Uludağ eteklerinde çobanın kaybettiği koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kırsal Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki İ.A, 112 Acil İhbar Hatt'ını arayarak 16 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri sevk edildi.

Uludağ'ın eteklerinde orman ve mera alanlarında arama yapan ekipler, koyunları 2 gün sonra bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Uludağ Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title