Uludağ Enerji, Hatay'da sokak hayvanlarına destek projesi başlattı

Uludağ Enerji, Güney Marmara'da yürüttüğü sokak hayvanlarına yönelik proje ve desteklerini deprem felaketi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını korumak için Hatay'a taşıdı. Şirket, mama ve su kaplarıyla hayvanların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Uludağ Enerji, hizmet verdiği Güney Marmara'da sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü proje ve desteklerini deprem felaketi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını korumak için Hatay'a taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Uludağ Enerji'nin sosyal yaşam kampüsünün de bulunduğu konteyner kentin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 100'ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren şirket, ayrıca müşteri işlem merkezlerinin önünde de su ve mama kapları bulunduruyor.

Uludağ Enerji, tüm vatandaşlara kapılarının önüne sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama koyma çağrısında bulunuyor. Şirket, proje ile sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Ergüneş, bir kap su ve mama ile başlayan desteğin, büyük bir sevgi ve farkındalık hareketine dönüşeceğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" projesi aracılığıyla, canlılara olan duyarlılığımızı artırarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Toplumun her kesimini, sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın yanında olmaya ve onların yaşamlarını iyileştirmeye davet ediyoruz. Bu projede bizleri destekleyen değerli paydaşlarımız Uludağ Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Panoffect'e içten teşekkürlerimi sunuyorum."