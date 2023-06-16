Uludağ Elektrik, depremzede kadın ve çocuklara yönelik sosyal projede yer aldı

Uludağ Elektrik, Kadın Dostu Markalar Platformu'nun depremzede kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirdiği "İyiliğe Bir İlmek" Projesinde yer aldı. Proje kapsamında ilk ilmekler atıldı ve depremzede kadınlar için üretim atölyesi kurulması hedefleniyor.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren bölgede faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik, Kadın Dostu Markalar Platformu'nun afetzede kadın ve çocuklara odaklanarak hayata geçirdiği "İyiliğe Bir İlmek" Projesinde yer aldı.

Kadın Dostu Markalar Platformu'nun 6 Şubat depremi sonrasında hayata geçirdiği, bölgedeki kadın ve çocukları odağına alan İyiliğe Bir İlmek Projesinin ilmek atma töreni gerçekleştirildi. Törende kadın-erkek fark etmeksizin gönüllü olan 50 iş insanı yünler ve şişlerle ilk ilmekleri deprem bölgelerindeki kadınlara iletmek üzere attılar. Bir iyilik zinciri oluşturmayı hedefleyen projede ilk ilmeği atılan örgülerin, depremzede kadınlar tarafından devam ettirilerek hırkaya dönüştürülmesi sağlanacak. Projenin bir sonraki etabında ise deprem bölgesinde kurulacak üretim atölyesi ile kadın istihdamı sağlanarak, kadınlar için ekonomik bir güç de oluşturulacak.

Törende projeye dönük görüşlerini aktaran Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; "Depremin ilk anından itibaren temel ihtiyaçların karşılanması için afet bölgesinde yer alarak, yaraları hep birlikte sarmak ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek için elimizden geleni yaptık. Deprem dayanışmasının her yerde olması gerektiği yaklaşımıyla bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların karşılaşacağı zorlukları hizmet alanımızda da kolaylaştırmayı gaye edindik. Çadır kentte yaşayan kadınlara ve çocuklara temel ihtiyaç malzemeleri, bayramlık kıyafet, oyuncak, kırtasiye ve hijyen ürünlerini ulaştırarak, yüzlerde gülümseme oluşturmayı hedefledik. Yapmış olduğumuz desteklerle, küçük büyük demeden depremzedelerimizin hayatına dokunabildiğimiz her noktaya temas ettik.İyiliğe Bir İlmek Projesi çerçevesinde 23 Nisan ve Ramazan Bayramı vesilesiyle ülkemizin farklı şehirlerinden kadınların ürettiği amigurumi oyuncakları bölgeye ulaştırarak çocukların mutluluğuna ortak olmuştuk. Bugün projenin bu etabında yer almaktan ve bölgedeki kadınların üretimine destek olan bir zincirin ilk ilmeklerini atmaktan dolayı da çok mutluyuz. Güzel bir iyilik süreci başlattık. Atılan ilmekler, depremzede kadınlarımız tarafından tamamlanacak olup, hayata yeniden tutunmaları için umut olacak. Bu projedeki partnerliğimizle birlikte deprem bölgesindeki kadınlarımıza destek olarak, sürdürülebilir üretim gücüne katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Uludağ Elektrik depremzede kadınlara dönük sosyal projeleri dışında yüzde 50'den fazla kadın istihdam oranıyla da sektöründe fırsat eşitliğini destekliyor. İş hayatında eşit bir yaklaşımı benimseyen insan kaynakları uygulamaları ve kadınlara yönelik toplumsal ihtiyaçları istikametinde şuur oluşturmayı hedefleyen Uludağ Elektrik'in, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından kadına karşı şiddetle mücadele, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği kategorisinde iki ödülü bulunuyor. - BURSA