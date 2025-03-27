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Uludağ'daki Yangın İçin Müfettiş Görevlendirildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uluslararası işletme belgesi bulunmayan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı ile yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, " Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettiş görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uludağ'da bir otelde çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı Müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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