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Uludağ'daki Otelin Çorba Fiyatına Haksız Artış İle İlgili İnceleme Başlatıldı

Uludağ'daki Otelin Çorba Fiyatına Haksız Artış İle İlgili İnceleme Başlatıldı
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Ticaret Bakanlığı, Uludağ'daki bir otelde çorba fiyatının 500 liradan 1000 liraya çıkarılması üzerine inceleme başlattı. Haksız fiyat artışı tespit edilerek, işletmeye 171 bin 600 lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi.

Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otelin restoranında 2023-2024 kış turizmi sezonunda 500 liradan satılan bir kase çorbanın fiyatının yeni sezonda 1000 liraya çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

"Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimde, söz konusu çorbayla ilgili haksız fiyat artışı tespit edildi.

Haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilecek. İnceleme sonucu işletmeye 1 milyon liraya kadar cezai işlem yapılabilecek.

Ayrıca, denetimde işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içinde mevcut bulunmaması nedeniyle 78 aykırılık belirlendi.

Fiyat listelerinde tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarihin belirtilmediği, bu nedenlerle haksız fiyat artışından ayrı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 78 aykırılıktan söz konusu işletmeye 171 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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