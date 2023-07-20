Uludağ'daki işletmeciler, Alan Başkanlığı'na destek verdi

ULUDAĞ'ın 2 bin hektarlık bölümünün Milli Park statüsünden çıkarılarak Alan Başkanlığı'na devredilmesine, işletmecilerden destek geldi. Otel işletmecileri adına konuşan Haluk Beceren, Uludağ'da 55 yıldır Birinci ve İkinci Oteller ve Kayak Bölgesinin de içinde bulunduğu, 13 bin hektar yüzölçümlü Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık alanını kapsadığını belirtti. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMBTOB) Başkan Yardımcısı Çetin Ceylan ise "Kayak pistlerindeki bir taşı kaldırmak için üç bakanlıktan, Milli Parklar'dan izin alamıyorduk. Biz artık bunun daha kolay halledilmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların, Uludağ Alan Başkanlığı'na devredilmesine, Uludağ'daki işletmecilerden destek geldi. Otel işletmecileri adına açıklama yapan Haluk Beceren, kararın, Uludağ'da 55 yıldır Birinci ve İkinci Oteller ve Kayak Bölgesinin de için de bulunduğu, 13 bin hektar yüzölçümlü Uludağ Milli Parkı'nın yaklaşık 2 bin hektarlık alanını kapsadığını belirtti. Beceren, "Onun dışında herhangi bir alan bu kapsam içinde değil. Zaten milli parkın geri kalan yüzde 85'i Sarıalan, Kirazlıyayla, Çobankaya ve mahallelerin arka taraflarının hiçbiri bu alanın içine dahil değil" diye konuştu.

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