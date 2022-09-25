Uludağ'da yaban hayatı görüntülendi

Bursa Uludağ'da yaban hayatını gözlemleyen veteriner hekimlik öğrencisi Doğanay Vural, bıraktığı ekmeklere gelen hayvanların fotoğraf ve videolarını çekti. Ayıların fotoğraf makinasının flaşına verdiği tepki, kameraya adım adım yaklaşmaları ise yürekleri ağza getirdi.

Yaban hayat gözlemcisi ve veteriner hekimlik öğrencisi Doğanay Vural, birçok kez görüntülediği yabani bir hayvana bu kez çok yaklaştı. Uludağ'da boz ayıları görüntülemek isteyen Vural, Sarıalan bölgesinde vatandaşların ekmek bıraktığı noktaya gitti. Kasaptan alınan etleri de ağaçlara asan Vural, beklemeye başladı. Bir süre bekleyen Vural, kocaman bir boz ayı geldiğini görünce hem sevindi hem de heyecanlandı. Kendine yaklaşan ayıyı görüntüleme fırsatı bulan Vural, sosyal medyada paylaştığı videoda ise ayının ağzını şapırdatarak yemesine takılmadan edemedi. Bırakılan ekmeklere yaban domuzu ve kızıl tilki gibi hayvanlar da gelirken, Vural onların da görüntülerini ve fotoğraflarını çekti. Hayvanların renkli görüntüleri ise yemeklerin yanına bırakılan makinalarla çekildi.

Doğaya ve doğadaki canlılarla ilgili olduğunu belirten Vural, ormanda tüm yaşadıklarını internet aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

(Ali İhsan Uğur - Ali Kamur/İHA)