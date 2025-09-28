Uludağ'da Yürüyüşe Çıkan Vatandaş Mahsur Kaldı

BURSA'nın Uludağ Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ö.F. (35), havanın kararmasıyla yönünü kaybedince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, sağlıklı durumdaki vatandaşı güvenli alana ulaştırdı.

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Uludağ Milli Parkı'na yürüyüşe çıkan Ö.F., Zeyniler Mahallesi'ne gitmeye çalışırken, havanın kararmasıyla yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ilerleyemediğini bildiren vatandaş için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede çalışma başlatan ekipler, Ö.F.'yi bulunduğu noktadan alarak güvenli alana ulaştırdı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan ilk sağlık kontrollerinde Ö.F.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.