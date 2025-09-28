Haberler

Uludağ'da Yürüyüşe Çıkan Vatandaş Mahsur Kaldı

Uludağ'da Yürüyüşe Çıkan Vatandaş Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Uludağ Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ö.F., havanın kararmasıyla yönünü kaybederek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, vatandaşın sağlıklı olduğunu tespit edip güvenli alana ulaştırdı.

BURSA'nın Uludağ Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ö.F. (35), havanın kararmasıyla yönünü kaybedince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, sağlıklı durumdaki vatandaşı güvenli alana ulaştırdı.

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Uludağ Milli Parkı'na yürüyüşe çıkan Ö.F., Zeyniler Mahallesi'ne gitmeye çalışırken, havanın kararmasıyla yolunu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ilerleyemediğini bildiren vatandaş için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede çalışma başlatan ekipler, Ö.F.'yi bulunduğu noktadan alarak güvenli alana ulaştırdı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan ilk sağlık kontrollerinde Ö.F.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı

İsrail dev organizasyondan her an atılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk icraatları! Yerliye döndü

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın ilk icraatları! Yerliye döndü
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.