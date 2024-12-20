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Uludağ'da Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı

Uludağ'da Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı
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Uludağ'da kayak sezonu erken açılırken, otel ve tesislerde yılbaşı için hazırlıklar tamamlandı. Kar kalınlığı 37 cm'ye ulaştı. Yüzde 70 rezervasyon doluluğuna ulaşan bölge, yılbaşı için beklenen yoğunluğu karşılamaya hazırlanıyor.

Türkiye'de "kayak ve kış turizmi" denilince akla ilk gelen bölgelerden Uludağ'da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ, bu yıl erken kar yağışıyla kayak sezonunu açtı.

Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığının 37 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ve otellerde konaklayan turistler, kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

Yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen tatilcilerin tercih ettiği 1800 ila 2 bin 200 metre yükseklikteki Oteller Bölgesi'nde, yeni yıla sayılı günler kala rezervasyonlar hızlandı.

Uludağ'ın 1620 metre rakımlı Sarıalan mevkisinde bulunan, etrafı çam ağaçlarıyla örtülü bungalovlardan oluşan Orman Köşkleri de ilgi görüyor.

"Muhtemelen yüzde 100 doluluğa ulaşmış oluruz"

Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, karın erken yağmasıyla taleplerin arttığını anlattı.

Geçen kış sezonuna göre kayak pistlerinin erken açıldığını belirten Özenoğlu, "Misafirlerimiz bu anı bekliyor. Kar kalınlığının artmasıyla durum daha iyi olacak. Kayak sezonu da açıldı, pistler hazır." dedi.

Özenoğlu, yılbaşında bungalovlarda konaklayacak misafirleri rahat ettirmek için hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

Rezervasyonlara değinen Özenoğlu, şöyle konuştu:

"Yılbaşı öncesinde yüzde 70 rezervasyonlarımız doldu. Daha da rezervasyonlar geliyor. Önümüzdeki hafta kar yağışı bekliyoruz. Umarım daha iyi bir sezon geçireceğiz. Yılbaşı gelmeden muhtemelen yüzde 100 doluluğa ulaşmış oluruz. Misafirlerin de bu konuda daha erken davranması avantaj olabilir. Uludağ'da Orman Köşkleri izole ve gelenlerin daha özel alanı olabiliyor. Bu yüzden tercih ediliyor. Uludağ için 'kayak ve kış turizminin başkenti' diyebiliriz. Burası bir cazibe merkezi. Bu yüzden yılbaşında tercih ediliyor. Kar demek bizim için hareketlilik demek. Bundan dolayı mutluyuz."

Oteller Bölgesi'nde hizmet veren Bof Otel'in müdürü Recep Kaya da erken kar örtüsünün işletmecileri mutlu ettiğini vurguladı.

Günler öncesinden yeni yıl için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Kaya, "Pistler açılınca yoğunluğumuz başladı. Ekibimiz gelenleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyor. Yılbaşı için talepler çok yüksek. Programlarımız olacak. Eğlenceli bir yılbaşı geçirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rezervasyonların arttığını anlatan Kaya, son yılların en dolu yılbaşı gecesini geçirmeyi umduklarını belirtti. Kaya, "Yüksek bir oranla başladık. Yılbaşına yüzde 100 dolulukla girmeyi planlıyoruz. Talepler de o yönde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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