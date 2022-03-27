Uludağ'da yere düşen Türk bayrağını tekrar göndere çeken 3 genç tepede mahsur kaldı

Bursa'da Uludağ'a gezmeye çıkan 3 genç yere düşen Türk bayrağını tekrar göndere çekmek için tepeye tırmanınca havanın da kararmasıyla birlikte mahsur kaldı. AFAD ekipleri dondurucu soğukta mahsur kalan 3 genç ve yanlarında getirdikleri köpekleri yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonuyla kurtardı. Kurtulan gençler, "Bayrağımız dalgalansın da gerekirse biz bu gece dağda da yatarız" dedi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ'a gezmeye çıkan Muhammet Fatih Aydın (21), Yunus Emre Aydın (21) ve Mustafa Uçkun (15) Uludağ'ın üst tepesinde Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Yanlarında getirdikleri köpekleri ile birlikte 3 genç Türk bayrağının düştüğü noktaya tırmandı. Havanın aniden kararması ve hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 genç, tırmandıkları yolu tekrar bulamadı. Mahsur kalan gençler, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, ANDA ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, 2 saat süren kurtarma operasyonuyla gençleri ve yanlarında götürdükleri köpeklerini kurtarıldı.

Mahsur kalan 3 genç yaptığı açıklamada, "Biz gezmeye çıktık. Tepede Türk bayrağımızın yere düştüğünü gördük. Bize yakışmaz, dedik ve çıktık bayrağımızı bağladık, mis gibi dalgalanıyor. Karanlık çökünce yolu bulamadık, AFAD'ı aradık. Sağ olsun onlar da geldiler, kurtardılar bizi. Ayağımızda spor ayakkabı vardı, karanlık çökünce de inemedik" dedi.

(Ahmet Berke Erdal/İHA)