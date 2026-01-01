Uludağ'da coşkulu yeni yıl kutlaması
Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ, yeni yıla coşkuyla girdi. Kalabalık tatilci ve günübirlikçi akını ile zirve, eğlenceli anlara tanıklık etti.
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yeni yıl tatilini geçirmek için Uludağ'ı tercih edenler ile günübirlikçilerin akın ettiği zirvede kalabalık göze çarptı.
Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ, yoğun kar yağışının ardından yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Konaklama hizmeti veren işletmelerde yılbaşı partileri düzenlenirken, günübirlikçilerle birlikte zirve kalabalık günlerinden birini geçirdi. Yeni yıla dakikalar kala otelleri dolduran tatilciler, hep birlikte geri sayım yaparak 2026'ya girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel