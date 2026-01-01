Haberler

Uludağ'da coşkulu yeni yıl kutlaması

Uludağ'da coşkulu yeni yıl kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ, yeni yıla coşkuyla girdi. Kalabalık tatilci ve günübirlikçi akını ile zirve, eğlenceli anlara tanıklık etti.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yeni yıl tatilini geçirmek için Uludağ'ı tercih edenler ile günübirlikçilerin akın ettiği zirvede kalabalık göze çarptı.

Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ, yoğun kar yağışının ardından yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Konaklama hizmeti veren işletmelerde yılbaşı partileri düzenlenirken, günübirlikçilerle birlikte zirve kalabalık günlerinden birini geçirdi. Yeni yıla dakikalar kala otelleri dolduran tatilciler, hep birlikte geri sayım yaparak 2026'ya girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu

Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu