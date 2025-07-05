Uludağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Uludağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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