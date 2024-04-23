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Uludağ'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi

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Uludağ'da tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Yanında yiyecek olmadığı için tilkinin ayranla susuzluğunu gideren vatandaş o anları kamerası ile çekerek kayda aldı. Aç kaldığı için yoldan geçen araçların önüne geçen Tilki Uludağ yolunda ilgi odağı oldu.

Uludağ'da vatandaş tilkiyi elleriyle besledi

BURSA - Uludağ'da tilkiyi elleriyle besleyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Uludağ'da yola inen tilkiyi gören vatandaş, sevimli hayvanı elleriyle besledi. Yanında yiyecek olmadığı için tilkinin ayranla susuzluğunu gideren vatandaş o anları kamerası ile çekerek kayda aldı. Aç kaldığı için yoldan geçen araçların önüne geçen Tilki Uludağ yolunda ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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