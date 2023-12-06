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Uludağ'da renk cümbüşü

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Uludağ'da geçen ay yağan karın erimesiyle birlikte ağaçların renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis zirvedeki görselliği ayrı bir güzellik katarken, kar sularının erimesiyle şelaleler de gürül gürül akmaya başladı.

Uludağ'da renk cümbüşü böyle görüntülendi

BURSA - Uludağ'da geçen ay yağan karın erimesiyle birlikte ağaçların renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis zirvedeki görselliği ayrı bir güzellik katarken, kar sularının erimesiyle şelaleler de gürül gürül akmaya başladı.

Türkiye'de kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Uludağ'da geçtiğimiz ay yağan kar lodosla birlikte eridi. Karların erimesiyle birlikte ağaçların renkli görüntüsü muhteşem bir manzara oluşturdu. Sisli bir havada dron ile çekilen görüntülerde Uludağ bütün ihtişamı kayda alındı. Uludağ'da bugün sağanak yağmur beklenirken, termometreler 1 ila 6 dereceyi gösterdi. Yarın karla karışık yağmur, cuma ve cumartesi ile kar yağışı bekleniyor. Uludağ'da hafta sonu hava sıcaklığı -4 dereceyi görecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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