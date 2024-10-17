Uludağ'da Mevsimin İlk Karı Yaşandı
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte oteller, pistler ve teleferik tesislerinin çatıları karla kaplandı.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.
Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldü.