Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor Güncel Haberler Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı. Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının gece saatlerinde düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Sergen Sezgin Uludağ Güncel Haberler

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