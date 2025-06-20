Uludağ'da Mahsur Kalan Kişi Helikopterle Tahliye Edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Uludağ Milli Parkı'nda mahsur kalan bir kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kurtarma timi tarafından helikopterle tahliye edilerek hastaneye ulaşımını sağladığını açıkladı. Yaralı kişi, kalça kemiği ve sağ bacağında kırık tespit edilerek acil tedaviye alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uludağ Milli Parkı'nda mahsur kalan kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kurtarma timince helikopterle tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı'nda mahsur kalan ve kalça kemiği ile sağ bacağında kırık tespit edilen vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 201'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımızın kurtarma timi tarafından helikopterle tahliye edildi. Kahraman personelimizin hızlı müdahalesi sayesinde yaralımız güvenle hastaneye ulaştırıldı. Fedakarca görev yapan tüm ekibimize teşekkür ediyor, yaralımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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