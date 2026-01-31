Uludağ'da telesiyej arızalandı; metrelerce yükseklikte mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

MAHSUR KALAN 51 KİŞİ KURTARILDI

Uludağ'da telesiyej arızasının ardından mahsur kalan 51 kişi, yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.