Uludağ'da telesiyej arızalandı; metrelerce yükseklikte mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Uludağ bölgesinde telesiyej arızası nedeniyle mahsur kalan 51 kişi, yaklaşık 3 saatlik bir süreden sonra Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

MAHSUR KALAN 51 KİŞİ KURTARILDI

Uludağ'da telesiyej arızasının ardından mahsur kalan 51 kişi, yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
