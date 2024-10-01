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Uludağ'da Kış Sezonu Öncesi Koyunlar Kayak Pistlerinde Otluyor

Uludağ'da Kış Sezonu Öncesi Koyunlar Kayak Pistlerinde Otluyor
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, mevsimin ilk karı beklenirken kayak pistlerinde koyun sürüsü otluyor. Geçen yıl kasım ayında karla karşılanan Uludağ, bu yıl karsız bir başlangıç yaptı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk karı beklenirken, sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan kayak pistlerinde koyunlar otluyor. 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde, başlarındaki çoban ve Kangal köpekleri ile otlayan koyun sürüsü, pistin canlı yayın kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı bekleniyor. Bursa'da dün sabaha karşı başlayan sağanak, gün boyu aralıklarla etkili olurken, Uludağ'da da karla karışık yağmur yağdı. Sezonun açılmasını iple çeken kayakseverlerin, mevsimin ilk karının yağmasını beklediği Uludağ'da, 1'inci Oteller Bölgesindeki kayak pisti, koyunlara kaldı. Sezon boyunca adım atmaya yer kalmayan pistte, başlarındaki çoban ve Kangal köpekleri ile otlayan koyun sürüsü, canlı yayın kamerasına yansıdı.

GEÇEN YIL İLK KAR 16 KASIM'DA YAĞDI

Geçen yıl mevsimin ilk karının 16 Kasım'da düştüğü Uludağ'da, aralıklarla etkili olan yağmurun, yerini kara bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 9, en düşük ise 5 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor.

2024 YILINI KARSIZ KARŞILADI

2024 yılını karsız karşılayan 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi. Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ise ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da, geçen yıl en yüksek kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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