Uludağ'da Kestane Toplayan 4 Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

BURSA'da kestane toplamak için çıktıkları Uludağ'da mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ'a kestane toplamak için giden Yusuf U. (14), Yunus U. (18), Yusuf S. (14) ve İbrahim S. (44), su deposu mevkisinden ormana girdi. Bir süre ilerleyen grup, yollarını kaybedip, dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramasının ardından 4 kişi mahsur kaldıkları yerden halatla hat kurularak kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan 4 kişi yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,