Haberler

Uludağ'da Kestane Toplayan 4 Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Uludağ'ında kestane toplarken mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'da kestane toplamak için çıktıkları Uludağ'da mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ'a kestane toplamak için giden Yusuf U. (14), Yunus U. (18), Yusuf S. (14) ve İbrahim S. (44), su deposu mevkisinden ormana girdi. Bir süre ilerleyen grup, yollarını kaybedip, dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramasının ardından 4 kişi mahsur kaldıkları yerden halatla hat kurularak kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan 4 kişi yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.