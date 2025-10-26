Haberler

Uludağ'da Kestane Toplayan 4 Kişi Mahsur Kaldı

Uludağ'da Kestane Toplayan 4 Kişi Mahsur Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kestane toplamak için Uludağ'a giden 4 kişi, yollarını kaybederek mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin başarılı kurtarma operasyonuyla sağ salim bulundular.

BURSA'da kestane toplamak için çıktıkları Uludağ'da mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ'a kestane toplamak için giden Yusuf U. (14), Yunus U. (18), Yusuf S. (14) ve İbrahim S. (44), su deposu mevkisinden ormana girdi. Bir süre ilerleyen grup, yollarını kaybedip, dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramasının ardından 4 kişi mahsur kaldıkları yerden halatla hat kurularak kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan 4 kişi yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.