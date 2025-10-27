Haberler

Uludağ'da Kayıp 2 Arkadaş için Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Bursa'da Uludağ'a gezmeye çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 2'si, teleferik yerine ormanlık alandan yürüyerek inmeye çalışırken kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

BURSA'da Uludağ'a gezmeye çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 2'si, teleferik yerine ormanlık bölgeden yürüyerek inmeye çalışırken kayboldu. Ekipler, kayıp kişileri bulmak için bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Eyüp K. ve Murat A., arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Uludağ'a çıktı. Dönüşte 3 arkadaş teleferikle aşağı inmeyi tercih ederken, Eyüp K. ve Murat A., ormanlık alandan yürüyerek inmeye karar verdi. Bir süre sonra ormanlık bölgede yollarını kaybeden 2 arkadaş cep telefonlarıyla polis ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyal konumu çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırılırken, bölgede dronla havadan da tarama yapılıyor.

Ekiplerce sürdürülen arama çalışmaları halen devam ederken kayıp 2 kişinin sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

