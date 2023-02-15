Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu

Güncel Haberler

Uludağ'da kaybolan çocuk 4 saat sonra bulundu

Uludağ'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk ekiplerce 4 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Uludağ'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk ekiplerce 4 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Sarıalan bölgesindeki bir tesislerde konaklayan Gültekin ailesi, çocukları Yusuf Gültekin'den bir süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Beşir Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla çocuk, konakladıkları tesisten bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Toplanma alanına getirilen Gültekin burada annesine sarıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Gültekin tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Sarıalan Uludağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title