Uludağ'da Kar Yağışı Sonrası Eşsiz Manzaralar
Uludağ'da etkili olan kar yağışı, virajlı yolları ve beyaz örtüyü dronla görüntülemek için turistlerin ilgisini çekti. Oteller ve kayak pistleri karla kaplandı, birçok kişi bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Uludağ'da etkili olan kar yağışı sonrası virajlı yollar, eşsiz manzaralar oluşturdu.
Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.
Uludağ'da kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yolları dronla da havadan görüntülendi.
Birçok kişi de kar yağışının ardından Uludağ'a çıkarak eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel