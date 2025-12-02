Uludağ'da Kar Yağışı Sonrası Eşsiz Manzaralar

Uludağ'da etkili olan kar yağışı sonrası virajlı yollar, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Uludağ'da kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yolları dronla da havadan görüntülendi.

Birçok kişi de kar yağışının ardından Uludağ'a çıkarak eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.