Uludağ'da Kar Yağışı İşletmecileri Sevindirdi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar, işletmecileri sevindirdi.

Uludağ'da gece saatlerinde başlayan kar, çok sayıda işletmenin yer aldığı Oteller Bölgesi'ni beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle kayak pistlerinde ince kar tabakası oluştu.

Kar yağışı, Uludağ'daki işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı.

Kafe ve telesiyej işletmecisi Halil Kaya, AA muhabirine, akşam başlayan kar yağışının gece boyu devam ettiğini söyledi.

Yağışın sürmesini ve sezonun açılmasını beklediklerini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bu seneki beklentilerimiz daha yüksek. İnşallah sezon daha uzun sürer. Erken kar yağışıyla başlayıp daha uzun sürer. Sevinçliyiz. Herkesi Uludağ'a bekliyoruz. Bu sene hazırlıklarımız daha erken oldu. Telesiyejlerin bakımları yapıldı. Kayak pistlerinin bakımları yapıldı. Uludağ'da kayakçıların daha konforlu kayak yapması için pistler hazırlandı. Kar yağışıyla beraber bekliyoruz."

Bu arada hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da bu hafta yağış beklenmiyor.